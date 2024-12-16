Эвакуацию экипажа танкера «Волгонефть-239» приостановили из-за шторма

Экипаж из 14 человек на борту танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у порта Тамань, остается в безопасности, несмотря на сложные погодные условия, которые приостановили эвакуацию, отметили спасатели.

Экипаж танкера «Волгонефть-239», который сел на мель в результате шторма, находится в безопасности. Как сообщает ТАСС, танкер застрял в 80 метрах от берега у порта Тамань в Краснодарском крае. На борту судна находятся 14 человек, и их жизням ничего не угрожает.

В пресс-службе МЧС ранее заявили, что из-за плохих погодных условий эвакуация экипажа временно приостановлена. Однако на борту судна имеются все необходимые средства для обеспечения жизнедеятельности экипажа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели прорабатывают детали операции по спасению экипажа танкера «Волгонефть 239» в Керченском проливе, поддерживая постоянную связь с судном. Эксперты оценили причины крушения двух танкеров «Волгонефть». Морспасслужба направила суда к месту крушения для проведения спасательных работ.