Стало известно о состоянии экипажа севшего на мель танкера «Волгонефть-239»

Экипаж танкера «Волгонефть-239», севшего на мель в 80 м от берега в районе порта Тамань Краснодарского края, находится на борту в безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Ранее их эвакуация была приостановлена из-за плохих погодных условий.

Экипаж из 14 человек на борту. Угрозы жизни нет, — сказал собеседник агентства.

В МЧС Краснодарского края ранее добавили, что на судне есть все необходимое для первоочередного жизнеобеспечения экипажа. Силы и средства для оказания помощи находятся в состоянии готовности.

Два российских танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе в нескольких километрах от берега в штормовую погоду. Мощные волны пробили суда, сперва пострадал первый танкер, который перевозил более четырех тонн мазута, а через час — второй.

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Тем временем появилась информация, что причиной крушения танкеров «Волгонефть» могла стать ошибка экипажа. По данным источника в службах морского поиска и спасения, экипажи одного или обоих танкеров в таких условиях могли не справиться со стихией и допустить ошибки в управлении судном. В качестве еще одной версии будет рассматриваться избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров.