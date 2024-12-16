Глава СК потребовал доклад о массовом заражении чесоткой в Бурятии

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела о массовом заражении чесоткой среди постояльцев дома-интерната в селе Читкан в Бурятии. Об этом заявили в официальном телеграм-канале ведомства.

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«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - отмечается в сообщении.

В результате несоблюдения требований по изоляции зараженных в интернате инфекцию выявили у 48 человек. В ведомстве добавили, что руководство интерната в течение нескольких месяцев пыталось скрыть сведения о заболеваемости чесоткой.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Роспотребнадзор заявил о ситуации с микоплазменной пневмонией в России. Он отметил, что в период сезонного подъема заболеваемости не стоит забывать о мерах профилактики.