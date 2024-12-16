Житель Дагестана умер после новости о том, что воспитывал не своего сына

Житель Дагестана скончался после того, как узнал, что в течение 23 лет воспитывал не своего ребёнка. Детей, как сообщает «Комсомольская правда», случайно перепутали в роддоме.

Правда вскрылась только в 2021 году. Выяснилось, что сын мужчины и его жены живёт в соседнем селе республики. Изначально о подмене узнала женщина, она попыталась скрыть эту информацию от своего мужа, однако сделать этого не получилось.

После того как мужчина узнал правду, он замкнулся в себе и у него из-за стресса начались галлюцинации. Житель Дагестана уехал к своим сёстрам в райцентр и остался там жить. Через некоторое время его тело обнаружили в горах. В публикации говорится, что у мужчины не выдержало сердце.

Ранее сообщалось, что персонал роддома в подмосковных Люберцах обвинили в том, что они перепутали новорождённых и нанесли химические ожоги одному из детей.