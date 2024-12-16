Опасные погодные условия могли стать причиной крушения танкеров в Азовском море, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Проблема с танкерами, которая произошла в Азовском море - это след непогоды. Азовское море очень чувствительно к сильным ветрам, потому что оно мелкое, и волны, которые, скажем, [высотой] 3 м возникают где-нибудь в море с большими глубинами - это ничего особенного, а на Азовском море - это катастрофа", - сказал метеоролог.

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В начале недели неблагоприятные явления погоды будут сохраняться. В устье Дона, а также в Таманском заливе и на Азовском море ветер усилится до 28 м/с. Вильфанд уточнил, что на притоках Кубани, а также на главных реках и водотоках, впадающих в Черное море, ожидается резкое повышение уровня воды.