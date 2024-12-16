Суд рассмотрит жалобы защиты на приговор Беркович и Петрийчук

Апелляционный военный суд в понедельник рассмотрит жалобы защиты на приговор режиссеру Евгении Беркович (физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) и драматургу Светлане Петрийчук (физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

"Судебное заседание назначено на 10:00 мск", - говорится в сообщении. Девушкам было предъявлено обвинение в оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист Ясный Сокол".

Беркович и Петрийчук стали фигурантками уголовного дела в начале мая 2023 года. С самого начала процесса девушки отвергали предъявленные им обвинения. Спектакль "Финист Ясный Сокол" рассказывает о женщинах, с которыми через соцсети связываются последователи радикального ислама.

По версии следствия, сюжет постановки имеет признаки пропаганды терроризма. 8 июля 2024 года их приговорили к шести годам лишения свободы. В середине ноября режиссер Евгения Беркович сообщила в своем Telegram-канале о приостановке деятельности своего театрального проекта "Дочери СОСО".