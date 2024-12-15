Принявший таблетки от шизофрении ребенок в Петербурге взял их из холодильника

Мальчик из Санкт-Петербурга, принявший таблетки от шизофрении, взял их из холодильника.

© Вечерняя Москва

На данный момент ребенка перевели из реанимации в обычную палату. Родители поняли, что их сын отравился, когда они не смогли разбудить его, передает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

Таблетки, которые принял мальчик, принадлежали старшему брату отца, который состоит на учете в психдиспансере. Они лежали в холодильнике, и пострадавший ребенок с легкостью мог до них дотянуться.

15 декабря появились сообщения, что мальчик получил токсическое отравление после того, как из-за недосмотра родителей принял антипсихотическое средство. Состояние ребенка оценивалось как тяжелое.

Школьникам из Северной Осетии, которых доставили в больницу после того, как они понюхали едкий запах, исходивший от карандаша одноклассницы, поставили диагноз «отравление». Пятиклассников госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу с тошнотой, рвотой, головокружением и повышенным давлением.