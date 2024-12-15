Тысячи людей могли погибнуть во Франции из-за циклона «Шидо»

Циклон «Шидо», обрушившийся на французский заморский департамент Майотта, предположительно унес жизни сотен, а возможно и тысячей человек.

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Такое предположение сделал префект Франсуа-Ксавье Бьевиль.

«Очень сложно сказать. Я думаю, что наверняка будет несколько сотен, возможно, мы приблизимся к тысяче, или даже нескольким тысячам», — заявил он телеканалу 1ère.

Кроме того, сложность в подсчете погибших также заключается в исламских традициях, которые распространены на Майотте. В частности, они требуют, чтобы умерших хоронили «в течение суток».

В ближайшее время регион посетит врио главы МВД Франции Брюно Ретайо. Из-за циклона был объявлен высочайший уровень погодной опасности. Власти также ввели полный локдаун для населения.