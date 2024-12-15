Раскрыт вес перевозимого на потерпевших крушение у Крыма танкерах мазута

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевшие крушение в акватории Керченского пролива, перевозили почти 9 тысяч тонн мазута.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На каждом из танкеров было примерно по 4,3 тысячи тонн топлива», — сказал источник.

В оперативных службах добавили, что в настоящее время устанавливается объем разлива нефтепродуктов.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Как рассказали представители Росморречфлота, ЧП произошло из-за шторма.

Операцию по спасению экипажа танкера «Волгонефть-239» приостановили

По информации МЧС РФ, в результате аварии один из танкеров получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Сейчас сотрудники экстренных служб пытаются эвакуировать членов экипажа «Волгонефть-239». При этом моряков, находившихся на борту «Волгонефти-212», уже достали из воды. Всего на судне были 13 человек, одного из которых спасти не удалось.