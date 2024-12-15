В Кабардино-Балкарии два человека погибли на стройплощадке "Черекской ГЭС"

На строящейся в Кабардино-Балкарии "Черекской ГЭС" 15 декабря погибли двое рабочих. Они выпали с большой высоты из автоподъемника, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

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По данным надзорного ведомства, трагедия произошла на стройплощадке около 15 часов, когда рабочих подняли для выполнения работ. Прокуратура организовала проверку.

"В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и его причины. По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об охране труда и обеспечению безопасности строительных работ", - отметили в пресс-службе прокуратуры КБР.

Также проверку начали в следственном управлении СК РФ по республике.