Появилась запись переговоров экипажей танкеров «Волгонефть» с диспетчером

Капитаны пострадавших при шторме танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» активно общались с диспетчером Центра Службы управления движением судов Керченского пролива. Запись переговоров капитана одного из кораблей со специалистом опубликовали «Известия».

Катастрофа произошла утром в воскресенье, 15 декабря. Во время сильного шторма суда получили повреждения, одно из село на мель, второе легло в дрейф. Экипажи подали сигнал SOS и связались с центром.

«Поломало корпус судна, передали сигнал SOS», — отметил капитан «Волгонефть 212».

Диспетчер пояснил в ответ, что следует собрать весь экипаж, подготовить его к покиданию судна.

Моряк сообщил, что экипаж находится в спасательных жилетах, однако возможности спустить спасательные шлюпки нет.

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После этого диспетчер ответил, что к танкеру направился спасательный буксир.

С тонущего судна удалось спасти 13 человек. 11 из них находятся в больнице Анапы. Спасательная операция на втором танкере, «Волгонефть 239», продолжается, спасатели поддерживают с ним связь.