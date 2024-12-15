Матрос с танкера рассказал о моменте крушения судна в Керченском проливе

Матрос с судна «Волгонефть-212» Александр Марченко рассказал о моменте крушения в Керченском проливе. Его комментарий публикуют «Известия».

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По словам члена экипажа, тревогу на танкере подняли после утреннего обхода. В указанный момент судно начало рушиться под воздействием стихии.

«Заступил в восемь часов на вахту, сделал обход. Замечаний не было, но волна была сильная. Где-то в 08:30 объявили тревогу, нас начало ломать. Весь экипаж собрался в рубке. Надели спасательные жилеты, стали ждать спасательное судно», — заявил он.

Вскоре на место происшествия прибыло спасательное судно «Меркурий». Оно несколько раз пыталось подойти к корме, на которой находились моряки, но попытки терпели неудачу. Впоследствии людей удалось эвакуировать с помощью вертолета.

«Промокли, грязные. (...) В целом, слава богу, живы. Другим повезло меньше», — отметил Марченко.

15 декабря танкер «Волгонефть-212» у берегов в Керчи подал первый сигнал бедствия около девяти утра спустя час после крушения, позже сигнал о помощи поступил от экипажа «Волгонефти-239». По информации Росморречфлота, крушение произошло из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции были направлены два буксира и два вертолета.

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Капитан «Волгонефть-212» Леонид В. пострадал сильнее всех — теряя сознание, россиянин серьезно ушиб позвоночник, а также, как и другие пострадавшие, получил обморожение.