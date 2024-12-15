Битва Деда Мороза с Человеком-пауком попала на видео

В Казани произошла драка между актерами в костюмах Деда Мороза, Учителя Сплинтера и Человека-Паука. Видео опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах Дед Мороз активно сражается с противниками, охаживает их посохом, не сдается. Сплинтер и Паук также не поддаются — один из них даже умудрился вырвать у дедушки посох.

По словам очевидцев, причиной столкновения может быть конфликт интересов — артисты не смогли поделить гонорар за съемки.

Напомним, что в преддверии Нового года нередко происходят драки между различными сказочными персонажами и прохожими.

Так, в январе 2020 года в метро Петербурга мужчина в костюме Деда Мороза подрался с 16-летним подростком. Кроме того, 18 декабря 2021 года толпа Дедов Морозов устроила драку на улице в Москве.

Ранее сообщалось, что в московском метро в преддверии Нового года запустили 23 тематических поезда. Встретить составы можно на 11 ветках, в том числе на Арбатско-Покровской, Сокольнической, Калужско-Рижской и Кольцевой линии.