Раскрыта судьба моряков с потерпевших крушение под Керчью танкеров

Специалисты экстренных служб продолжают операцию по спасению экипажей танкеров, потерпевших крушение у Керченского пролива. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Журналисты отметили, что на борту судна «Волгонефть 212» находились 14 моряков, а на танкере «Волгонефть 239» экипаж составлял 15 человек.

Для участия в спасательной операции был направлен буксир «Меркурий» и вертолет МЧС РФ со спасателями «Крым-Спас».

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Значительную часть моряков удалось спасти в первые часы после крушения. Вместе с тем, четверо из них пропали без вести.

Тело одного из них нашли позже, поиски оставшихся трех членов экипажей продолжаются. Эксперты пояснили, что в момент аварии они могли находиться в в машинном отделении или трюме.