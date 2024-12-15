На северо-западе Лондона произошла тройная стрельба, погибла женщина

В северо-западной части Лондона произошла стрельба, в результате которой погибла одна женщина, а двое мужчин получили ранения.

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Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщило Sky News.

— Ведется расследование убийства после того, как в результате тройной стрельбы на северо-западе Лондона погибла женщина и двое мужчин получили ранения, — сказано в материале.

Представитель правоохранительных органов назвал это нападение «шокирующим инцидентом», который может вызвать тревогу среди жителей всего Лондона. В настоящее время полиция сосредоточена на поисках нападавшего, написало Sky News.

В прошлом году неизвестные открыли стрельбу в центре Лондона, пострадали три женщины и ребенок. Как сообщали СМИ, пострадавшие были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

4 декабря в США произошла стрельба, в результате которой был убит гендиректор крупнейшей медицинской страховой компании США UnitedHealthcare Брайан Томпсон. Как сообщали СМИ, он получил огнестрельное ранение в грудь, после чего был срочно госпитализирован, однако спасти его не удалось. Инцидент произошел во время ежегодной инвестиционной конференции компании в Нью-Йорке.