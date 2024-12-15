Стали известны подробности гибели основателя сети магазинов Mango

Предприниматель Исак Андич, основатель сети магазинов модной одежды Mango, погиб в результате несчастного случая в возрасте 71 года. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

По данным портала, бизнесмен поскользнулся и упал со 150-метрового обрыва во время прогулки с родственниками по пещерам Монтсеррат недалеко от Барселоны.

Журналисты заметили, что сын Андича сразу же позвонил в полицию. На место ЧП был направлен вертолет и специализированное горное подразделение.

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«С глубоким прискорбием мы сообщаем о неожиданной смерти Исака Андича, нашего неисполнительного председателя правления и основателя Mango, в результате несчастного случая, произошедшего в эту субботу. Исак был примером для всех нас», — отметил исполнительный директор Mango Тони Руис.

Премьер-министр Испании Педро Санчес похвалил Андиса за «упорный труд и видение бизнеса, которые превратили испанский бренд в мирового лидера моды».

Андич родился в Стамбуле и в 1960-х годах эмигрировал со своей семьей в северо-восточный испанский регион Каталония из Турции в возрасте 13 лет.

В 1984 году открыл первый магазин Mango в Барселоне. За 40 лет его состояние выросло до $4,5 млрд, на момент смерти он был неисполнительным председателем правления компании.