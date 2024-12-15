Танкер «Волгонефть 212» потерпел крушение в восьми км от берега около Керченского пролива. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Танкер «Волгонефть 212» был зарегистрирован в Большом порту Санкт-Петербурга, принадлежал пермской компании «Кама Шиппинг».

По данным портала, на борту танкера — около 4,3 тыс. тонн мазута. Экипаж корабля составляет 13 человек.

«Волны разрубили напополам танкер «Волгонефть-212» возле берегов Керчи. В море оказалось 13 членов экипажа. Судно стремительно тонет», — отметили журналисты.

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Для оказания помощи к месту происшествия направлен спасательный буксир «Меркурий». Специалисты пытаются поднять моряков на борт.

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на помощь экипажу грузового судна, терпящего бедствие в Керченском проливе, рассказали в ГУ МЧС по региону.

Кроме того, терпит бедствие еще одно судно этой компании. На его борту находятся 14 человек.

Причины ЧП пока не называются. Вместе с тем, по словам экспертов, транспортировка мазута морским путём всегда сопровождается высоким уровнем риска, особенно в сложных погодных условиях или при технических неисправностях судна.

Специалисты разъяснили, что «Волгонефть-212» был построен 55 лет назад. Он был сначала обычным танкером, а в 1990-х его «укоротили» до стандартов «река – море».