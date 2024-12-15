В Петербурге сотрудник психологической службы избил фельдшера скорой помощи

Работник петербургского центра психологической поддержки задержан по подозрению в избиении фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фельдшер скорой помощи была избита в поселке Шушары (пригород Петербурга). Женщина обратилась в больницу накануне ночью, а медики сообщили о факте преступления в полицию Пушкинского района.

Полицейские установили, что около двух часов ночи фельдшер в составе бригады скорой помощи ночи прибыла на вызов в дом 72 на Красноборской улице в квартале «Новая Ижора». Там на нее напал неизвестный.

«Сотрудники полиции выехали на место происшествия и задержали там, доставив в отдел для разбирательства, 61-летнего местного жителя, работника центра психологической поддержки», — сказано в сообщении МВД.

Полиция намерена возбудить уголовное дело.