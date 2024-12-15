В Екатеринбурге произошла массовая драка между мигрантами у дома на ул. Крупносорщиков, 10 (микрорайон Новая Сортировка). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Было вообще месиво», — передал слова очевидца telegram-канал «Безумный ЕКБ».

Массовая драка произошла ближе к ночи с 14 на 15 декабря у дома на ул. Крупносорщиков, 10. На кадрах запечатлена концовка конфликта.

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Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Обновлено в 12:00: «Ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. Публикация в СМИ зарегистрирована в установленном законом порядке. Сотрудниками отдела полиции № 11 УМВД России по г. Екатеринбургу проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — ответили в ведомстве