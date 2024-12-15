В Сургуте мигранты жестко отомстили школьникам

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) возбуждено уголовное дело после конфликта между мигрантами и школьниками. Инцидент произошел после того, как трое подростков несколько дней подряд обстреливали снежками окна кафе быстрого обслуживания, где работали мигранты из Узбекистана.

10 декабря один из школьников зашел в кафе, где его узнал повар и бросил в него тюбик с соусом, не попав. Подростки продолжили обстрел, после чего повара выбежали из кафе и попытались задержать их, чтобы заснять лица на камеру. В ходе потасовки у одного из школьников сорвали шапку и дернули за волосы, другой получил ушибы.

Родители одного из подростков обратились в полицию. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту применения насилия. Ведется расследование, назначены необходимые экспертизы. Мигранты находятся в России легально, сообщает телеграм-канал Следственного комитета России.