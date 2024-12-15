ФСБ назвала виновного в организации подрыва внедорожника в Донецке

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) Донецкой народной республики (ДНР) обвинило спецслужбы Украины в организации подрыва внедорожника в Донецке, совершенного 9 декабря, передает РИА Новости.

О заказчиках рассказал сам задержанный. Он признался, что действовал по указанию Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Установлено, что задержанный, действуя по заданию ГУР МО Украины, заложил самодельное взрывное устройство под днище автомобиля», — уточнили в ФСБ.

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Взрыв белого внедорожника Toyota Land Cruiser Prado произошел в центре Донецка утром в понедельник, 9 декабря. В результате взрыва один мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Жертвой подрыва оказался бывший начальник Еленовской колонии Донецкой народной республики (ДНР) Сергей Евсюков. Вторая пострадавшая — его супруга, сотрудница МВД. Она в сознании, но потеряла ногу и находится в тяжелом состоянии.