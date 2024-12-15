Молодой мигрант найден мертвым на окраине Екатеринбурга

Накануне вечером, 14 декабря, около 23:00, в жилом районе Уктус на улице Рощинской, 44 был обнаружен труп мужчины. По словам очевидцев, погибший выглядел на 20-25 лет и имел неславянскую внешность. Тело было покрыто кровью, на руке находилась повязка из медицинской марли.

Причины смерти пока неизвестны. Очевидцы предполагают, что мужчина мог упасть с высоты или скончаться от передозировки. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и реанимационная бригада.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Информация о случившемся появилась в местных социальных сетях и телеграм-каналах утром 15 декабря, в частности в телеграм-канале "Злой Екатеринбург".

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