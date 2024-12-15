В США беспилотники нарушили работу аэропорта

Беспилотники нарушили работу международного аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк, сообщила губернатор Кэти Хокул. Об этом сообщает ТАСС.

Она уточнила, что примерно на час были закрыты взлетно-посадочные полосы аэропорта. «Это зашло слишком далеко», — подчеркнула глава штата.

Ранее FT сообщила, что неизвестные беспилотники вызвали обеспокоенность и страх у жителей восточного побережья США. По данным издания, начиная с ноября власти Нью-Джерси завалены сообщениями о дронах, которые появляются ночью. Как указали журналисты, иногда они появляются «группами и без какой-либо видимой цели».