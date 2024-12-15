В Пулково из-за cнегопада самолет не смог припарковаться у рукава

В петербургском аэропорту Пулково самолет не смог припарковаться у рукава из-за сильного снегопада. Об этом сообщает RT.

© Газета.Ru

По словам одной из пассажирок, людям пришлось идти с чемоданами по сугробам до здания аэропорта. Она отметила, что снег «настолько активно валит», что его, видимо, не успевают расчищать.

13 декабря аэропорт Минеральных Вод временно приостановил прием и отправку рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. В Ставропольском крае вечером в пятницу шел сильный снег, была метель и гололедица на дорогах.

В конце ноября мощный снегопад накрыл Кавказ. По данным СМИ, из-за непогоды машины вязли на дорогах, а в городах местами пропало электричество. Так, во Владикавказе оборвало провода, свет пропал в селении Балта и поселке Попов хутор.

Ранее в Хабаровском крае аэропорт временно закрыли из-за расчистки ВПП от снега.