На Украине задержали подозреваемого в теракте в Днепропетровске

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция задержали мужчину, подозреваемого во взрыве самодельного взрывного устройства в Днепре. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ. В ходе следственных действий сотрудники правоохранительных органов выяснили, что к совершению террористического акта причастен 37-летний мужчина, проживающий в Днепропетровской области. Известно, что ранее он был судим. В настоящее время подозреваемый находится в отделении полиции. По месту его жительства проводятся обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения и оглашении подозрения по статье Уголовного кодекса Украины о террористическом акте.