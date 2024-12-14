На Украине задержали подозреваемого в теракте в Днепропетровске

На Украине задержан подозреваемый в совершении теракта возле военкомата в Днепропетровске.

Об этом сообщает СБУ в Telegram-канале.

«СБУ и Нацполиция» по горячим следам задержала мужчину, который взорвал самодельное взрывное устройство в Днепропетровске», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ему 37 лет. Мужчина является жителем Днепропетровской области. Ранее он уже был судим.

Подозреваемого доставили в отделение полиции, по месту его жительства проводятся обыски.

Появились подробности теракта в Днепропетровске

В СБУ уточнили, что в результате теракта погиб один человек, ещё несколько, включая двоих полицейских, пострадали.

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщало, что количество погибших в результате взрыва у здания территориального центра комплектования в Днепропетровске увеличилось до трёх.