Полиция США задержала мужчину при попытке преодолеть ограду Белого дома

В США полиция задержала мужчину, который пытался перелезть через ограду Белого дома. Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на пресс-секретаря Секретной службы.

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По данным телеканала, инцидент произошел ранним утром, около 11 часов по местному времени (19:00 по московскому времени). Человек был быстро пойман и ему было выдвинуто обвинение в незаконном проникновении. Представитель Секретной службы уточнил, что президент США Джо Байден, находившийся в тот момент в резиденции, не подвергся опасности.

По информации вещателя, временные ограждения вокруг Белого дома были установлены в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая запланирована на январь.

До этого в Вашингтоне в ограду Белого дома врезался автомобиль. Транспортное средство врезалось на высокой скорости в ограду внешнего периметра резиденции президента США. Офицеры службы безопасности убрали транспортное средство и попытались оказать помощь водителю, который был обнаружен без признаков жизни.