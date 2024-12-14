Несколько взрывов прогремело над Сочи

Над Сочи прогремело несколько взрывов. Местные жители предполагают, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает Telegram-канал Shot.

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По словам очевидцев, около получаса назад в районе Лазаревского в Сочи прозвучали 4-5 взрывов. Жители поселка Вардане также упоминают о громких звуках. По предварительным данным, в акватории Черного моря сработала система ПВО против беспилотных летательных аппаратов.

Официальной информации о прилете БПЛА, разрушениях и пострадавших пока нет, говорится в публикации.

13 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские дроны атаковали маршрутку с людьми в Голой Пристани в Херсонской области. В результате удара погиб один мужчина и еще двое были ранены.

Владимир Сальдо также заявил, что Херсон, находящийся под контролем ВСУ, стал мертвым городом с безлюдными улицами. По словам губернатора, киевская пропаганда не показывает правдивую картину того, что происходит в Херсоне.