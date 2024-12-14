В Ленобласти произошла поножовщина из-за попытки погладить собаку

Инцидент произошел в городском поселке Кузьмоловский Всеволожского района. Мужчина попытался погладить чужого пса и получил удар ножом, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около полуночи 14 декабря в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение, что у дома 2 по улице Железнодорожной ранен мужчина. Прибывший наряд обнаружил 30-летнего потерпевшего с ножевым ранением живота.

«Установлено, что пострадавшего ранила ножом неизвестная женщина, с которой у него незадолго до этого случился словесный конфликт из-за ее собаки, которую мужчина хотел погладить», — рассказали в полиции.

Отмечается, что пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция начала розыск хозяйки собаки.