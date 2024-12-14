Более 100 домов остались без отопления в крупном российском городе

Две крупные коммунальные аварии произошли в Новосибирске, из-за чего более 100 домов остались без отопления. Об этом сообщает KP.RU.

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Один прорыв теплотрассы произошел в городе утром, по адресу улица Ветлужская, 30. По словам местных жителей, подвал дома начало затапливать горячей водой. То же самое случилось по адресу улица Мухачева, 10.

Вторая крупная авария произошла в Академгородке. Там прорвало трубу, которая соединяла котельную с тепловыми сетями района.

На местах аварий работают коммунальные службы.

13 декабря в Новосибирске без отопления остались 29 домов. Сибирская генерирующая компания сообщила, что в ходе плановых осмотров теплосетей в российском городе были выявлены значительные дефекты.