В Москве мужчина упал на шампур во время поминок

В Москве 44-летний мужчина упал на шампур во время поминок. Друзья вызвали ему скорую и отправили в больницу, пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в поселении Рязановское Новомосковского административного округа города Москвы.

Компания друзей после тяжелых похорон решила отправиться в баню, с тем, чтобы помянуть усопшего друга. Время от времени мужчины выходили на улицу охладиться.

Во время очередного выхода приятели увидели, что Андрей, который вышел чуть раньше, чем они, лежит в луже крови с колото-резаным ранением.

Пострадавший отметил позже, что вышел на заснеженную улицу, поскользнулся, напоролся на шампур. Он добавил, что никаких конфликтов не было.