В Приморье хулиган поджег здание банка

В Приморском крае неизвестный хулиган поджег отделение банка. Сотрудники и клиенты не пострадали, пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Инцидент произошел накануне, в городе Большой Камень.

«Неизвестный мужчина повредил окна и совершил поджог входной группы отделения», — пояснили в ведомстве.

На кадрах, опубликованных в интернете очевидцами, мужчина разбивает стекла, поджигает помещение, уходит с места происшествия.

На месте работают следователи, а также специалисты экстренных ведомств.