Неизвестный мужчина поджег здание администрации в городе Большой Камень Приморского края. Нарушителя засняли на видео, которое опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

Мужчина попытался устроить поджог, однако его вовремя заметили и прогнали. На кадрах можно увидеть, что огонь успел распространиться только по небольшой территории перед администрацией, но не охватил само здание.

По данным канала, незадолго до этого неизвестный разбил стекло в офисе банка, который находится в 300 метрах от здания администрации, и также устроил поджог. Огонь удалось быстро потушить. Неизвестно, связаны ли два инцидента между собой.

Ранее в подмосковных Люберцах Росгвардия задержала подозреваемого в поджоге ночного клуба. Предполагается, что нетрезвый мужчина повздорил с охранником заведения, после чего купил канистру с бензином и облил горючей смесью часть здания, устроив пожар.