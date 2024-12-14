Виталий Чикирев по прозвищу «Чекист», убийца женщины-водителя BlaBlaCar, оказался маньяком-серийником. На его счету уже шесть доказанных жертв, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, в 2018 году он под вымышленным именем через BlaBlaCar забронировал все места в Audi директора двух ресторанов Burger King Ирины Ахматовой и по дороге в Тулу убил её. После задержания мужчина рассказал, что в 2010 году помог сжечь тело возлюбленной своего друга, которую тот убил.

Суд приговорил маньяка к 25 годам и отправил во Владимирский централ, «знаменитую» тюрьму для особо опасных преступников.

Журналисты отметили, что после шести лет в тюрьме маньяк «соскучился», пожелал как-то разнообразить свою жизнь, и признался еще в четырех убийствах, совершенных в 2003-2004 годах.

Подозреваемого в убийстве клиентки BlaBlaCar задержали

На фоне признания мужчине угрожает пожизненное лишение свободы. К делам об убийствах следствие может добавить статью за незаконное хранение оружия.