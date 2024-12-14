На Бали россиянин упал с высоты 25 метров и выжил

В Индонезии российский турист упал с высоты 25 метров, сломал позвоночник и повредил легкое. Он выжил, но в больнице ему не оказывают надлежащую медицинскую помощь, родственники добиваются перевозки пациента в Россию. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на соотечественников, живущих на Бали.

Об инциденте рассказал Максим Книттер, россиянин, живущий на Бали и знакомый с пострадавшим.

«Россиянин упал с высоты 25 метров. Пробито легкое, а также у него перелом позвоночника. Легкое уже прооперировали», — сообщил Книттер.

По его словам, после операции надлежащая медицинская помощь в местной больнице не оказывается. Россиянину не дают обезболивающие, медсестры отключили сигнал вызова, чтобы пациент их не беспокоил. Сейчас он не может спать из-за боли.

Книттер добавил, что утром пациенту перевязали катетер, когда брали мочу на анализ, и забыли развязать. В итоге у мужчины раздуло живот, он не может сходить в туалет, а персонал больницы игнорирует его крики.

Сейчас родители пострадавшего пытаются организовать транспортировку сына в Россию.