Неизвестный забросал военкомат коктейлями Молотова в Екатеринбурге

В Свердловской области неизвестный злоумышленник пытался поджечь здание областного военкомата. Об этом сообщает URA.ru.

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Инцидент произошел 13 декабря возле здания военкомата Свердловской области. По словам очевидца произошедшего, неизвестный молодой человек как минимум дважды метнул бутылки с зажигательной смесью и попал в дверь здания.

Злоумышленник выбил стекло входной двери, огнем повреждена часть входной группы. В региональном МВД и военкомате факт произошедшего пока не прокомментировали.

До этого сообщалось, что в Калининградской области задержали подростков-поджигателей вышки связи. Правоохранители установили, что один из подростков получил от неустановленного лица в мессенджере сообщение с предложением подзаработать. За 25 тысяч рублей нужно было сжечь вышку связи. Юноша согласился на задание и привлек к нему двоих знакомых.