В Москве уборщица квартир обворовывала клиентов

Три семьи москвичей лишились более 200 тысяч рублей после визита помощницы по хозяйству, уборщица обворовывала своих клиентов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

© Газета.Ru

С заявлением в правоохранительные органы обратились собственники трех квартир, в которых произошли кражи. Выяснилось, что деньги у потерпевших пропали почти в одно время. В совершении серии краж правоохранители заподозрили уборщицу — женщина более года помогала клиентам наводить порядок в доме.

Общий ущерб составил 255 тысяч рублей, в одной из квартир также пропали мужские носки. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что жительницу Тюмени подозревают в хищении шубы и золотых украшений у женщины-инвалида. Правоохранители выяснили, что вещи вынесла домработница, которая помогала пенсионерке по дому. Злоумышленница систематически снимала драгоценности с беспомощной россиянки и продавала или сдавала их в комиссионный магазин.