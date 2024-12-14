ФСБ год вела слежку за бывшим рязанским губернатором

Сотрудники ФСБ год вели слежку за экс-губернатором Рязанской области Николаем Любимовым, который был арестован 12 декабря после отставки. Он обвиняется в получении взяток на сумму 250 млн рублей. Ему грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.

«Бывший губернатор Рязанской области и экс-сенатор от региона Николай Любимов находился под наблюдением сотрудников ФСБ около года. Басманный суд Москвы арестовал Любимова 12 декабря через день после того как он по собственному желанию сложил полномочия сенатора», — передает РБК слова источника, знакомого с ходом расследования.

По версии следствия, Любимов, будучи руководителем региона, получил взятку в виде денежных средств и имущества за «общее покровительство и попустительство по службе».

В день ареста в его квартирах в Калуге и Москве прошли обыски, в ходе которых были изъяты все электронные носители и документы, связанные с делом. После вынесения приговора на его имущество будет наложен арест. Во время судебного заседания защита, ссылаясь на заслуги Любимова, просила о домашнем аресте, но суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте на два месяца.

В Москве арестован экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов

Из материалов дела также следует, что экс-губернатору инкриминируют три эпизода получения взяток, в том числе за «покровительство» при заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования. В основу дела легли показания его бывшего заместителя Игоря Грекова и Ирины Петиной, задержанных летом 2023 года за аналогичные преступления. Следствие считает, что Греков получал взятки с 2018 по 2021 годы, а Петина — на сумму более 57,5 млн рублей в период с 2011 по 2014 год и в 2020 году

Суд арестовал экс-губернатора 12 декабря. Любимому грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Кроме того, предположительно, чиновник либо должен будет уплатить штраф в 70 раз больше от суммы полученной взятки, либо он не сможет занимать руководящие должности до 15 лет.