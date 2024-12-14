Следствие раскрыло подробности по делу о хищениях на объектах Минобороны

Следствие ищет других фигурантов в деле о хищениях на объектах Московской области в Балашихе и Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

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Отмечается, что основными фигурантами дела являются начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексей Асташкин, предприниматели Евгений Потапов и Сергей Овчинников.

5 ноября сообщалось, что военные следователи установили причастность фигурантов дела к хищению еще 24 объектов недвижимости Минобороны. Прежде им инкриминировали незаконное завладение 15 зданиями в подмосковной Балашихе.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год Грачев, Асташкин, Овчинников и Потапов в ходе банкротства «Строительного управления Московского региона» с помощью подложных торгов похитили имущественные комплексы в Москве и Балашихе общей стоимостью свыше 940 миллионов рублей.