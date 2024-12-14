Самолет экстренно сел в США из-за попадания птицы в двигатель

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за попадания птицы в двигатель. Об этом сообщает Associated Press (AP).

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Отмечается, что инцидент произошел через девять минут после вылета воздушного судна из другого нью-йоркского аэропорта, Ла-Гуардиа. По данным агентства, никто из пассажиров лайнера не пострадал.

Самолет экстренно сел на трассу в российском регионе

1 декабря самолет авиакомпании American Airlines экстренно сменил курс и совершил аварийную посадку из-за неполадок с электроникой. Самолет с отказавшим автопилотом сначала отстранили от эксплуатации, однако инженеры дали ему разрешение на полеты в тот же день.

Ранее сообщалось, что в российском пассажирском самолете сработал сигнал об опасном сближении с землей. Пилоты, сажавшие лайнер в Барнауле, были вынуждены уйти на второй круг.