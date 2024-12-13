Самолет Sukhoi повредили в аэропорту российского города

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия» повредили в аэропорту Архангельска. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

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Вечером 12 декабря Sukhoi Superjet 100 готовился к вылету в московский аэропорт Шереметьево. По данным источника, во время облива лайнера противообледенительной жидкостью наземные службы срезали болт с передней стойки шасси. Они доложили об этом экипажу около 19:20.

По данным портала Москву в 19:47 с опозданием на 42 минуты. Посадка в столичном городе прошла благополучно.

Ранее в Минеральных Водах закрыли аэропорт. Из-за неблагоприятных погодных условий шесть самолетов ушли на запасные аэродромы.