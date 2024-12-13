Названа причина вынужденной посадки SSJ 100 в Петербурге

Самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия" рейсом из Санкт-Петербурга в Москву вынужденно вернулся в аэропорт отправления из-за незакрытого наземными службами люка, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник.

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"В ходе предполетного осмотра экипаж не заметил этого, что привело к негерметичности самолета во время полета", – отметил собеседник.

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Рейс FV6127 совершил вынужденную посадку 13 декабря, в 8:22. Аварийная ситуация в воздушной гавани не объявлялась. Пассажиры должны были вылететь в место назначение на резервном рейсе. При этом пресс-служба аэропорта тогда опровергала разгерметизацию самолета.