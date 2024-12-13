Под Москвой школьники раздели шестиклассника и сняли это на видео

В Подмосковье школьники раздели шестиклассника и сняли это на видео. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

© Lenta.ru

«Двое школьников держали мальчика, пока третий снимал с него одежду. Свои действия они снимали на видео», — сообщил собеседник, уточнив, что в издевательстве над ребенком принимали участие восьмиклассники.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Обстоятельства происшествия уточняются.

В ноябре в Екатеринбурге пятиклассницы в гимназии №8 догола раздели одноклассницу и угрожали ей расправой. Свои действия юные россиянки также снимали на видео. После издевательств они разослали ролик другим учащимся.

В России тем временем хотят ввести ответственность за буллинг среди детей и молодежи. Соответсвующий законопроект внесут в Госдуму в начале 2025 года.