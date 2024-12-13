В Москве мужчина не пришел на суд, где ему дали 16 лет колонии

Создатель нелегальной игорной империи в Москве Антон Бажанов не пришел на оглашение обвинительного приговора.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, по делу об организации незаконных азартных игр проходили 12 человек. Главарем сообщества, по версии следствия, как раз и был Антон Бажанов.

До оглашения приговора фигуранты оставались на свободе. В итоге всех признали виновными, им были назначены реальные сроки заключения от 7 до 9 лет лишения свободы. 11 осужденных были взяты под стражу в зале суда.

Антона Бажанова приговорили к 16-летнему заключению. Однако он на оглашение приговора просто не пришел и теперь незаконно остается на свободе. Фигурант объявлен в розыск.