В Воронеже на видео попал мужчина без штанов, который бегал по дороге

В Воронеже 13 декабря мужчина поджег квартиру, порезал лицо девушке, а потом бегал без штанов по дороге и просил местных автомобилистов подвезти его. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести Воронеж».

«В ЖК «Озерки» подожгли квартиру и порезали девушку. ЧП произошло сегодня утром в доме №7 в Пограничном проезде. Пожар вспыхнул на 15-м этаже в однокомнатной квартире. Огонь повредил кухню», — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, мужчина, виновник возгорания, выбежал из квартиры во двор и начал просить водителей его подвезти. Инцидент очевидцы запечатлели на камеру.

На кадрах видно, как мужчина в трусах бегает по дороге с фонариком в руке. Местный житель предлагает ему пойти погреться, на что воронежец соглашается и убегает.

Уточняется, что мужчину задержали в подъезде дома номер 13 на улице Шидловского. Воронежец был в крови, предварительно из-за того, что утром он порезал лицо девушки.