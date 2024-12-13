Сотрудница российского аэропорта упала с трапа и сломала спину

Сотрудница аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге упала с трапа самолета во время уборки и сломала спину. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

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Ночью 11 декабря работница службы бытового обслуживания воздушных судов убирала лайнер Smartavia, который прилетел из Сыктывкара. Чтобы протереть внутреннюю часть передней двери, женщина вышла на трап. Там она не удержалась и упала на перрон российской авиагавани. По данным источника, пострадавшая получила травму спины и сотрясение мозга.

Предположительно, все случилось из-за техника сторонней организации, который пренебрег правилами безопасности. На месте происшествия обнаружили открытую боковую створку безопасности трапа.

В Пулково подтвердили факт произошедшего и начали внутреннее расследование. Там отметили, что уборщице оказали медицинскую и финансовую помощь. Северо-Западная прокуратура также проводит проверку.

Ранее в аэропорту Домодедово сотрудник украл у пассажирки люксовые часы. Его поймали прямо на рабочем месте.