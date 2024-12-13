Тульский онколог приписал 13 пациентам несуществующий рак

В Тульской области передано в суд уголовное дело против 35-летнего врача-онколога. Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.

© Российская Газета

По версии следствия, работая в больнице города Суворов, медик внес в документы и региональную информационную систему данные о 13 пациентах, якобы страдающих онкологическими заболеваниями. При этом фактически медпомощь он им не оказывал.

Врач пошел на преступление из-за премий за выявление рака на ранних стадиях. Он незаконно получил из регионального бюджета 39 тысяч рублей и потратил их на свои нужды.