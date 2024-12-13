Подрыв машины топ-менеджера российского оборонного завода готовили два боксера

Сотрудники ФСБ задержали двух боксеров из Свердловской области, готовивших в Коломне покушение на топ-менеджера конструкторского бюро машиностроения Геннадия Девяткова, который занимается созданием ракет «Искандер» и ПЗРК «Игла». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Задержанные 23-летний Денис Кайзер и 21-летний Шандро Шишков получили через интернет заказ совершить подрыв автомобиля заместителя директора оборонного завода. Силовики взяли их с поличным в момент закладки взрывного устройства под водительское сиденье внедорожника Девяткова.

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В настоящее время подозреваемые дают показания. Шишков в 2021 году был судим за разбой.