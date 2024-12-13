Раскрыто совершенное более 30 лет назад убийство колготками

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве девушки в Москве, которое произошло в 1992 году. По версии следствия, мужчина задушил пострадавшую колготками. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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— При координирующей роли прокуратуры раскрыто убийство женщины, совершенное в 1992 году. Убитая лежала в ванной, на стиральной машинке обнаружены капроновые колготки и пояс от халата со следами крови. В ходе осмотра эксперты зафиксировали в ванной комнате следы борьбы, на теле жертвы - множественные ссадины и кровоподтеки, — рассказала Нефедова.

По версии следствия, мужчина во время конфликта в квартире погибшей задушил ее колготками. Во время допроса подозреваемый полностью признал вину. Следователи продолжают расследование уголовного дела.

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