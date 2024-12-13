Жители российского города избили мигрантов

В Кызыле полиция задержала троих местных жителей, устроивших драку на оптово-розничном рынке города. Горожане избили мигрантов из Средней Азии, поскольку ранее один из иностранцев, уже задержанный за нападение на местную девушку, якобы мог заразить ее ВИЧ. Об этом сообщает ТАСС.

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Как рассказали агентству в пресс-службе правительства Тувы, возникновению конфликта на оптовом рынке в Кызыле послужили «провокационные вбросы в соцсетях», и теперь участникам конфликта придется предстать перед законом. Глава Тувы Владислав Ховалыг уже обратился к жителям Кызыла в связи с произошедшим там инцидентом и призвал людей сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

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