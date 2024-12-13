Жители российского города избили мигрантов

Жители Тувы избили мигрантов после фейкового вброса об их заражении спидом
В Кызыле полиция задержала троих местных жителей, устроивших драку на оптово-розничном рынке города. Горожане избили мигрантов из Средней Азии, поскольку ранее один из иностранцев, уже задержанный за нападение на местную девушку, якобы мог заразить ее ВИЧ. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказали агентству в пресс-службе правительства Тувы, возникновению конфликта на оптовом рынке в Кызыле послужили «провокационные вбросы в соцсетях», и теперь участникам конфликта придется предстать перед законом. Глава Тувы Владислав Ховалыг уже обратился к жителям Кызыла в связи с произошедшим там инцидентом и призвал людей сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.
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«Уважаемые земляки, мы видим попытки пошатнуть общество в столь непростое время, когда многие наши сограждане доблестно сражаются за Отечество, выполняя задачи специальной военной операции. Молодые люди преступают закон, готовы сломать свою жизнь в поисках сомнительной правды поддавшись уговорам неких лиц в социальных сетях и мессенджерах, зачастую прячущихся за никами и выдуманными именами. Они обязательно будут установлены и понесут справедливое наказание», - написал Ховалыг.